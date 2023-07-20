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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Казахстанский боец Дамир Исмагулов уволен из UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов покидает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает UFC Roster Watch.

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Источник: AFP 2023

32-летний казахстанский легковес проиграл два последних боя в американском промоушене. В декабре 2022 года на турнире UFC Fight Night 216 Исмагулов проиграл Арману Царукяну. 1 июля на турнире UFC on ESPN 48 Исмагулов уступил американцу Гранту Доусону. Оба боя казахстанец проиграл единогласным решением судей.

Исмагулов выступал в UFC с 2018 года. Он провел в организации семь боев, одержав в них пять побед. В последнем рейтинге UFC боец занимал 14-е место в легком весе.

Всего на его счету в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

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