Казахстанский боец Дамир Исмагулов уволен из UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов покидает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает UFC Roster Watch.
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дамир Исмагулов покидает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает UFC Roster Watch.
32-летний казахстанский легковес проиграл два последних боя в американском промоушене. В декабре 2022 года на турнире UFC Fight Night 216 Исмагулов проиграл Арману Царукяну. 1 июля на турнире UFC on ESPN 48 Исмагулов уступил американцу Гранту Доусону. Оба боя казахстанец проиграл единогласным решением судей.
Исмагулов выступал в UFC с 2018 года. Он провел в организации семь боев, одержав в них пять побед. В последнем рейтинге UFC боец занимал 14-е место в легком весе.
Всего на его счету в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.