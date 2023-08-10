Футбольный клуб Хабиба выиграл любительский кубок Дагестана
Клуб The Eagles, основанный бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, стал победителем Кубка Денеб Любительской футбольной лиги Дагестана.
Клуб The Eagles, основанный бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, стал победителем Кубка Денеб Любительской футбольной лиги Дагестана.
Сезон в Кубке стартовал в ноябре 2022 года и проходил параллельно с матчами чемпионата. На старте турнира в соревнованиях участвовали 72 команды. В финале команда The Eagles из Махачкалы обыграла клуб «Бахру-Када» из села Гурбуки со счетом 4:2. На игре присутствовали более 500 зрителей.
Любительская лига формата 8×8 в Дагестане существует с 2011 года, сейчас в этой ЛФЛ есть три уровня — премьер-лига, первая лига и вторая лига, которая делится на зону А и зону Б.
«Я очень люблю Кубок, потому что команды из второй и первой лиг получают возможность сыграть с командами из премьер-лиги и дойти до какой-либо высокой стадии. Сезон прошел очень интересно», — приводит слова президента лиги Рамазана Газиева сайт РФС.