Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Эсперанж
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Хеккен
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Пюник
Футбол. Кубок России
20:00
Ахмат
Балтика
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:00
Валмиера
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
Актобе
Футбол. Еврокубки
20:00
Санта-Колома
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Легия
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Хартс
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Неман
Футбол. Еврокубки
21:00
Арока
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:30
Хайберниан
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
ПАОК
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб Хабиба выиграл любительский кубок Дагестана

Клуб The Eagles, основанный бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, стал победителем Кубка Денеб Любительской футбольной лиги Дагестана.

Наверх
Источник: Денеб ЛФЛ Дагестан

Сезон в Кубке стартовал в ноябре 2022 года и проходил параллельно с матчами чемпионата. На старте турнира в соревнованиях участвовали 72 команды. В финале команда The Eagles из Махачкалы обыграла клуб «Бахру-Када» из села Гурбуки со счетом 4:2. На игре присутствовали более 500 зрителей.

Любительская лига формата 8×8 в Дагестане существует с 2011 года, сейчас в этой ЛФЛ есть три уровня — премьер-лига, первая лига и вторая лига, которая делится на зону А и зону Б.

«Я очень люблю Кубок, потому что команды из второй и первой лиг получают возможность сыграть с командами из премьер-лиги и дойти до какой-либо высокой стадии. Сезон прошел очень интересно», — приводит слова президента лиги Рамазана Газиева сайт РФС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса
Футбольный клуб Хабиба выиграл любительский кубок Дагестана
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь