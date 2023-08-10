Футбольный клуб Хабиба выиграл любительский кубок Дагестана

Сезон в Кубке стартовал в ноябре 2022 года и проходил параллельно с матчами чемпионата. На старте турнира в соревнованиях участвовали 72 команды. В финале команда The Eagles из Махачкалы обыграла клуб «Бахру-Када» из села Гурбуки со счетом 4:2. На игре присутствовали более 500 зрителей.

Любительская лига формата 8×8 в Дагестане существует с 2011 года, сейчас в этой ЛФЛ есть три уровня — премьер-лига, первая лига и вторая лига, которая делится на зону А и зону Б.