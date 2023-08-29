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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о попытке взлома своего дома

Президент UFC рассказал в своих соцсетях о попытке взлома дома в штате Мэн.

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Источник: AP 2023

«Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в Леванте, штат Мэн. Я заплачу 2500 долларов первому человеку, который сообщит полиции данные о преступнике», — написал Уайт в социальных сетях, опубликовав фото злоумышленника, попавшее на камеру видеонаблюдения.

По всей видимости, преступник заметил камеру видеонаблюдения и решил покинуть владения промоутера MMA. В этот момент Уайт, не присутствовавший на турнире UFC Fight Night 225 в Сингапуре, находился внутри дома с семьей.

Позднее Уайт сообщил, что преступник был пойман. Он поблагодарил всех, кто способствовал этому.

UFC является крупнейшей организацией по проведению турниров по MMA и существует с 1993 года. 54-летний Уайт возглавляет UFC с 2001 года.

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