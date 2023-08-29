Президент UFC Дэйна Уайт заявил о попытке взлома своего дома

«Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в Леванте, штат Мэн. Я заплачу 2500 долларов первому человеку, который сообщит полиции данные о преступнике», — написал Уайт в социальных сетях, опубликовав фото злоумышленника, попавшее на камеру видеонаблюдения.

По всей видимости, преступник заметил камеру видеонаблюдения и решил покинуть владения промоутера MMA. В этот момент Уайт, не присутствовавший на турнире UFC Fight Night 225 в Сингапуре, находился внутри дома с семьей.

Позднее Уайт сообщил, что преступник был пойман. Он поблагодарил всех, кто способствовал этому.

UFC является крупнейшей организацией по проведению турниров по MMA и существует с 1993 года. 54-летний Уайт возглавляет UFC с 2001 года.