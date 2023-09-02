UFC Париж: Сирил Ган vs Сергей Спивак
Сирил Ган — Сергей Спивак, Манон Фиро — Роуз Намаюнас, Волкан Оздемир — Богдан Гуськов: прогнозы на UFC Париж, ставки и коэффициенты.
Сирил Ган — Сергей Спивак, Манон Фиро — Роуз Намаюнас, Волкан Оздемир — Богдан Гуськов: прогнозы на UFC Париж, ставки и коэффициенты.
UFC проводит второй турнир во Франции за всю историю существования промоушена. Смешанные единоборства как профессиональная спортивная дисциплина были легализованы в стране всего в 2020 г. В главном бою турнира сразятся бывший обладатель временного титула чемпиона в тяжелом весе Сирил Ган и боец из Молдавии Сергей Спивак.
Сирил Ган — первый боец из Франции, завоевавший пояс UFC, пусть и временного чемпиона. До подписания контракта с промоушеном Сирил провел всего 3 профессиональных боя. В UFC Ган выиграл семь поединков подряд, впечатлив публику скоростью, атлетизмом и разнообразием арсенала ударной техники, скорее свойственным представителю легкой весовой категории, чем человеку его габаритов. Обе попытки француза завладеть полноценным титулом провалились, боец уступил Фрэнсису Нганну решением судей и Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. В обеих схватках Гана подвела защита от тейкдаунов: Нганну неожиданно сделал акцент на грэпплинге и контроле в партере, а Джонс внезапно вышел на гильотину. 6 тейкдаунов, которые не смог остановить боец из Франции стоили ему побед в двух поединках.
Промоушен не дал возможности 33-летнему уроженцу Парижа реабилитироваться в зрелищном бою с ударником и выбрал в соперники Сергея Спивака, обладающего выдающимися навыками грэпплинга. Боец из Молдавии по прозвищу «Полярный Медведь» провел всего 10 поединков в UFC и выполнил 27 тейкдаунов, что является третьим показателем среди тяжеловесов в истории организации. На первой и второй строчке — Кертис Блейдс с 62 тейкдаунами и Кейн Веласкез с 34 успешными переводами на канвас. Спивак лидирует по показателю точности выполненных переводов — он завершил 65,9% попыток опрокинуть противников на настил октагона. «Полярный Медведь» проводит в среднем 5 или более тейкдаунов за 15 минут боя. Всего за карьеру Сергей победил досрочно в 14 из 16 выигранных поединков, 10 раз в первом раунде. Спивак идет на серии из трех досрочных побед подряд.
Есть ли шанс, что поединок Гана и Спивака, предпочитающих не доводить бой до решения судей, займет 5 раундов? Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что бой не продлится все отведенные раунды и кэф в 19.00 на завершение поединка в первую минуту. В экспертном сообществе есть различные прогнозы об исходе данного боя: колумнист портала Sherdog выбрал в качестве победителя Сергея Спивака, который по его мнению, завершит бой сабмишеном в первом раунде, а 11 журналистов MMAjunkie голосуют за вердикт в пользу Сирила Гана.
Роуз Намаюнас поднимается в весовую категорию до 55 кг после того, как вновь уступила титул в минимальном весе Карле Эспарзе. Манера ведения боя Эспарзы, с акцентом на борцовских техниках дважды с разницей в 8 лет принесла ей победу над Роуз. Намаюнас за этот период времени колоссально выросла как боец смешанных единоборств, разбив в нескольких поединках лучших представительниц дивизиона 115 фунтов. Например, Йоана Йенджейчик и Вэйли Жанг, которых Роуз по очереди свергла с трона весовой категории, уничтожили Эспарзу в очных противостояниях. Боец из Миллоуки, США, признавалась, что одолеть Эспразу ей помешали психологические проблемы. Манон Фиро по силам работать первым номером, если Намаюнас отдаст инициативу и будет преимущественно защищаться. В близком по количеству точных попаданий бою на средней дистанции, судьи могут отдать победу француженке. Если же Фиро решит форсировать события, она способна нанести урон Роуз из клинча.
Волкан Оздемир два из трех стартовых выступлений в октагоне завершил молниеносными нокаутами, что позволило ему биться за титул. Дэниэль Кормье оказался не по зубам Оздемиру и он продолжил соревноваться с другими представителями элиты полутяжелого веса. Получалось с переменным успехом и в следующих 8 боях, он лишь однажды смог нокаутировать соперника. Учитывая, что Богдан Гуськов буквально переехал большинство из своих оппонентов в первом раунде, Оздемиру следует опасаться вести бой на встречных курсах. Уроженец Узбекистана демонстрировал в клетке не только ударную мощь, но и борцовские навыки, поэтому ставка на победу Оздемира основана лишь на опыте и высочайшем уровне предыдущей оппозиции Волкана.
Сергей Березовский
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