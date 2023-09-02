UFC Париж: Сирил Ган vs Сергей Спивак

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253494&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UFC проводит второй турнир во Франции за всю историю существования промоушена. Смешанные единоборства как профессиональная спортивная дисциплина были легализованы в стране всего в 2020 г. В главном бою турнира сразятся бывший обладатель временного титула чемпиона в тяжелом весе Сирил Ган и боец из Молдавии Сергей Спивак.

Сирил Ган — Сергей Спивак

Сирил Ган (11 побед, 2 поражения; 5 КО/ТКО, 3 SUB) — Сергей Спивак (16 побед, 3 поражения; 7 КО/ТКО, 7 SUB)

Главный бой, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Гана 1.53, победа Спивака 2.70

Прогноз редакции: победа Гана.

Сирил Ган — первый боец из Франции, завоевавший пояс UFC, пусть и временного чемпиона. До подписания контракта с промоушеном Сирил провел всего 3 профессиональных боя. В UFC Ган выиграл семь поединков подряд, впечатлив публику скоростью, атлетизмом и разнообразием арсенала ударной техники, скорее свойственным представителю легкой весовой категории, чем человеку его габаритов. Обе попытки француза завладеть полноценным титулом провалились, боец уступил Фрэнсису Нганну решением судей и Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. В обеих схватках Гана подвела защита от тейкдаунов: Нганну неожиданно сделал акцент на грэпплинге и контроле в партере, а Джонс внезапно вышел на гильотину. 6 тейкдаунов, которые не смог остановить боец из Франции стоили ему побед в двух поединках.

Промоушен не дал возможности 33-летнему уроженцу Парижа реабилитироваться в зрелищном бою с ударником и выбрал в соперники Сергея Спивака, обладающего выдающимися навыками грэпплинга. Боец из Молдавии по прозвищу «Полярный Медведь» провел всего 10 поединков в UFC и выполнил 27 тейкдаунов, что является третьим показателем среди тяжеловесов в истории организации. На первой и второй строчке — Кертис Блейдс с 62 тейкдаунами и Кейн Веласкез с 34 успешными переводами на канвас. Спивак лидирует по показателю точности выполненных переводов — он завершил 65,9% попыток опрокинуть противников на настил октагона. «Полярный Медведь» проводит в среднем 5 или более тейкдаунов за 15 минут боя. Всего за карьеру Сергей победил досрочно в 14 из 16 выигранных поединков, 10 раз в первом раунде. Спивак идет на серии из трех досрочных побед подряд.

Есть ли шанс, что поединок Гана и Спивака, предпочитающих не доводить бой до решения судей, займет 5 раундов? Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что бой не продлится все отведенные раунды и кэф в 19.00 на завершение поединка в первую минуту. В экспертном сообществе есть различные прогнозы об исходе данного боя: колумнист портала Sherdog выбрал в качестве победителя Сергея Спивака, который по его мнению, завершит бой сабмишеном в первом раунде, а 11 журналистов MMAjunkie голосуют за вердикт в пользу Сирила Гана.

Манон Фиро — Роуз Намаюнас

Манон Фиро (10 побед, 1 поражение; 6 КО/ТКО) — Роуз Намаюнас (11 побед, 5 поражений; 2 КО/ТКО, 5 SUB)

Женский наилегчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Фиро 1.52, победа Намаюнас 2.65

Прогноз редакции: победа Фиро.

Роуз Намаюнас поднимается в весовую категорию до 55 кг после того, как вновь уступила титул в минимальном весе Карле Эспарзе. Манера ведения боя Эспарзы, с акцентом на борцовских техниках дважды с разницей в 8 лет принесла ей победу над Роуз. Намаюнас за этот период времени колоссально выросла как боец смешанных единоборств, разбив в нескольких поединках лучших представительниц дивизиона 115 фунтов. Например, Йоана Йенджейчик и Вэйли Жанг, которых Роуз по очереди свергла с трона весовой категории, уничтожили Эспарзу в очных противостояниях. Боец из Миллоуки, США, признавалась, что одолеть Эспразу ей помешали психологические проблемы. Манон Фиро по силам работать первым номером, если Намаюнас отдаст инициативу и будет преимущественно защищаться. В близком по количеству точных попаданий бою на средней дистанции, судьи могут отдать победу француженке. Если же Фиро решит форсировать события, она способна нанести урон Роуз из клинча.

Волкан Оздемир — Богдан Гуськов

Волкан Оздемир (18 побед, 7 поражений; 12 КО/ТКО, 1 SUB) — Богдан Гуськов (14 побед, 2 поражения; 12 КО/ТКО, 2 SUB)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Оздемира 1.60, победа Гуськова 2.44

Прогноз редакции: победа Оздемира.

Волкан Оздемир два из трех стартовых выступлений в октагоне завершил молниеносными нокаутами, что позволило ему биться за титул. Дэниэль Кормье оказался не по зубам Оздемиру и он продолжил соревноваться с другими представителями элиты полутяжелого веса. Получалось с переменным успехом и в следующих 8 боях, он лишь однажды смог нокаутировать соперника. Учитывая, что Богдан Гуськов буквально переехал большинство из своих оппонентов в первом раунде, Оздемиру следует опасаться вести бой на встречных курсах. Уроженец Узбекистана демонстрировал в клетке не только ударную мощь, но и борцовские навыки, поэтому ставка на победу Оздемира основана лишь на опыте и высочайшем уровне предыдущей оппозиции Волкана.

Сергей Березовский