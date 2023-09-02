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20:53 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC Париж: Сирил Ган vs Сергей Спивак

Сирил Ган — Сергей Спивак, Манон Фиро — Роуз Намаюнас, Волкан Оздемир — Богдан Гуськов: прогнозы на UFC Париж, ставки и коэффициенты.

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UFC проводит второй турнир во Франции за всю историю существования промоушена. Смешанные единоборства как профессиональная спортивная дисциплина были легализованы в стране всего в 2020 г. В главном бою турнира сразятся бывший обладатель временного титула чемпиона в тяжелом весе Сирил Ган и боец из Молдавии Сергей Спивак.

Сирил Ган — Сергей Спивак

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Сирил Ган — первый боец из Франции, завоевавший пояс UFC, пусть и временного чемпиона. До подписания контракта с промоушеном Сирил провел всего 3 профессиональных боя. В UFC Ган выиграл семь поединков подряд, впечатлив публику скоростью, атлетизмом и разнообразием арсенала ударной техники, скорее свойственным представителю легкой весовой категории, чем человеку его габаритов. Обе попытки француза завладеть полноценным титулом провалились, боец уступил Фрэнсису Нганну решением судей и Джону Джонсу удушающим приемом в первом раунде. В обеих схватках Гана подвела защита от тейкдаунов: Нганну неожиданно сделал акцент на грэпплинге и контроле в партере, а Джонс внезапно вышел на гильотину. 6 тейкдаунов, которые не смог остановить боец из Франции стоили ему побед в двух поединках.

Промоушен не дал возможности 33-летнему уроженцу Парижа реабилитироваться в зрелищном бою с ударником и выбрал в соперники Сергея Спивака, обладающего выдающимися навыками грэпплинга. Боец из Молдавии по прозвищу «Полярный Медведь» провел всего 10 поединков в UFC и выполнил 27 тейкдаунов, что является третьим показателем среди тяжеловесов в истории организации. На первой и второй строчке — Кертис Блейдс с 62 тейкдаунами и Кейн Веласкез с 34 успешными переводами на канвас. Спивак лидирует по показателю точности выполненных переводов — он завершил 65,9% попыток опрокинуть противников на настил октагона. «Полярный Медведь» проводит в среднем 5 или более тейкдаунов за 15 минут боя. Всего за карьеру Сергей победил досрочно в 14 из 16 выигранных поединков, 10 раз в первом раунде. Спивак идет на серии из трех досрочных побед подряд.

Есть ли шанс, что поединок Гана и Спивака, предпочитающих не доводить бой до решения судей, займет 5 раундов? Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что бой не продлится все отведенные раунды и кэф в 19.00 на завершение поединка в первую минуту. В экспертном сообществе есть различные прогнозы об исходе данного боя: колумнист портала Sherdog выбрал в качестве победителя Сергея Спивака, который по его мнению, завершит бой сабмишеном в первом раунде, а 11 журналистов MMAjunkie голосуют за вердикт в пользу Сирила Гана.

Манон Фиро — Роуз Намаюнас

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Роуз Намаюнас поднимается в весовую категорию до 55 кг после того, как вновь уступила титул в минимальном весе Карле Эспарзе. Манера ведения боя Эспарзы, с акцентом на борцовских техниках дважды с разницей в 8 лет принесла ей победу над Роуз. Намаюнас за этот период времени колоссально выросла как боец смешанных единоборств, разбив в нескольких поединках лучших представительниц дивизиона 115 фунтов. Например, Йоана Йенджейчик и Вэйли Жанг, которых Роуз по очереди свергла с трона весовой категории, уничтожили Эспарзу в очных противостояниях. Боец из Миллоуки, США, признавалась, что одолеть Эспразу ей помешали психологические проблемы. Манон Фиро по силам работать первым номером, если Намаюнас отдаст инициативу и будет преимущественно защищаться. В близком по количеству точных попаданий бою на средней дистанции, судьи могут отдать победу француженке. Если же Фиро решит форсировать события, она способна нанести урон Роуз из клинча.

Волкан Оздемир — Богдан Гуськов

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Волкан Оздемир два из трех стартовых выступлений в октагоне завершил молниеносными нокаутами, что позволило ему биться за титул. Дэниэль Кормье оказался не по зубам Оздемиру и он продолжил соревноваться с другими представителями элиты полутяжелого веса. Получалось с переменным успехом и в следующих 8 боях, он лишь однажды смог нокаутировать соперника. Учитывая, что Богдан Гуськов буквально переехал большинство из своих оппонентов в первом раунде, Оздемиру следует опасаться вести бой на встречных курсах. Уроженец Узбекистана демонстрировал в клетке не только ударную мощь, но и борцовские навыки, поэтому ставка на победу Оздемира основана лишь на опыте и высочайшем уровне предыдущей оппозиции Волкана.

Сергей Березовский

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