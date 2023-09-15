Александр Шлеменко проведет реванш с Иличем

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — сказал Клименко.