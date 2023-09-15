Александр Шлеменко проведет реванш с Иличем
Российский боец ММА Александр Шлеменко вновь сразится с сербом Александром Иличем.
Российский боец ММА Александр Шлеменко вновь сразится с сербом Александром Иличем.
Как сообщил Sport24 исполнительный директор RCC Николай Клименко, реванш намечен на декабрь.
«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — сказал Клименко.
Первый поединок Шлеменко и Илича прошел в августе 2022-го. Тогда боец из Сербии одержал победу нокаутом за 22 секунды.
39-летний Шлеменко имеет за карьеру результат 62−15, в последнем поединке он одолел удушающим приемом бразильца Алекса Оливейру.