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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Шлеменко проведет реванш с Иличем

Российский боец ММА Александр Шлеменко вновь сразится с сербом Александром Иличем.

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Источник: AP 2023

Как сообщил Sport24 исполнительный директор RCC Николай Клименко, реванш намечен на декабрь.

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — сказал Клименко.

Первый поединок Шлеменко и Илича прошел в августе 2022-го. Тогда боец из Сербии одержал победу нокаутом за 22 секунды.

39-летний Шлеменко имеет за карьеру результат 62−15, в последнем поединке он одолел удушающим приемом бразильца Алекса Оливейру.

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