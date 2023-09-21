Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко

Союз смешанных единоборств России принял заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Терентьев.

Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, покинул эту должность в октябре 2018 года и вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.