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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в отставку со своей должности 19 августа.

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Источник: РИА "Новости"

Союз смешанных единоборств России принял заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Терентьев.

«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко», заявил Терентьев.

Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, покинул эту должность в октябре 2018 года и вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.

46-летний Емельяненко бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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 Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко
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