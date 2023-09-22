Реванш между Тактаровым и Монсоном отменен
Повторный поединок между ветеранами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменили. Об этом рассказал сам Монсон.
Повторный поединок между ветеранами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменили. Об этом рассказал сам Монсон.
«Бой не состоится», — приводит слова Монсона ТАСС.
Поединок по правилам ММА должен был состояться 29 сентября. В первом бою, который состоялся по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании противостояния оба спортсмена выразили желание встретиться для поединка по правилам смешанных единоборств.
На счету 56-летнего Олега Тактарова 17 побед, пять поражений и две ничьих. 52-летний Джефф Монсон провел в смешанных единоборствах 80 поединков, 61 из которых завершился его победой.