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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Реванш между Тактаровым и Монсоном отменен

Повторный поединок между ветеранами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменили. Об этом рассказал сам Монсон.

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«Бой не состоится», — приводит слова Монсона ТАСС.

Поединок по правилам ММА должен был состояться 29 сентября. В первом бою, который состоялся по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании противостояния оба спортсмена выразили желание встретиться для поединка по правилам смешанных единоборств.

На счету 56-летнего Олега Тактарова 17 побед, пять поражений и две ничьих. 52-летний Джефф Монсон провел в смешанных единоборствах 80 поединков, 61 из которых завершился его победой.

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