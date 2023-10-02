Выиграй поездку на вечер UFC в Абу-Даби

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Розыгрыш продлится с 1 по 10 октября, победители будут выбраны случайным образом и объявлены 13 октября в социальных сетях. Главный приз — две поездки на турнир UFC на двоих. Помимо этого будут разыграны три игровые консоли, пять комплектов мерча UFC и 10 фрибетов в размере от 1000 до 10 000 рублей в БК Winline.

В розыгрыше могут принять участие как уже зарегистрированные в БК Winline пользователи, так и новые игроки.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении по промокоду UFC294 и внести депозит на любую сумму. Уже действующие игроки для участия в розыгрыше должны сделать ставку на любой из боев карда турнира на сумму ровно 2940 рублей. Все участники розыгрыша получат гарантированный приз — фрибет 500 рублей.

Одна из путевок в Абу-Даби будет разыграна среди новых пользователей, вторая — среди уже зарегистрированных.

В главном бою вечера UFC 294 встретятся действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев и экс-чемпион в этой категории Шарлис Оливейра. БК Winline бесплатно покажет все бои вечера на сайте и в приложении.