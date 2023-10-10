Тренер Пауло Косты обвинил команду Чимаева в саботаже

«Мы столкнулись с командой Чимаева в отеле. Там была напряженная обстановка, ведь когда Пауло и Чимаев встретились в последний раз, это чуть не закончилось дракой. После этого нам начали звонить какие-то люди посреди ночи, они будят нас. Это какой-то саботаж от команды Чимаева, они пытаются помешать нам перестроиться в часовых поясах. Но на этот раз мы прилетели очень рано, так что все будет хорошо», — приводит слова Альбаррасина The MMA Hour.