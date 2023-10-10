Тренер Пауло Косты обвинил команду Чимаева в саботаже
Тренер бразильского бойца UFC Пауло Косты Эрик Альбаррасин обвинил команду бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в саботаже.
Тренер бразильского бойца UFC Пауло Косты Эрик Альбаррасин обвинил команду бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в саботаже.
Соперники проведут бой на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.
«Мы столкнулись с командой Чимаева в отеле. Там была напряженная обстановка, ведь когда Пауло и Чимаев встретились в последний раз, это чуть не закончилось дракой. После этого нам начали звонить какие-то люди посреди ночи, они будят нас. Это какой-то саботаж от команды Чимаева, они пытаются помешать нам перестроиться в часовых поясах. Но на этот раз мы прилетели очень рано, так что все будет хорошо», — приводит слова Альбаррасина The MMA Hour.
На счету Косты 16 боев, в которых он одержал 14 побед. Он занимает шестую строчку рейтинга UFC в среднем весе. Чимаев — непобежденный боец, он провел 12 поединков. В сентябре стало известно, что он перестанет представлять Швецию и начнет выступать под флагом ОАЭ. Также Чимаев заявил, что теперь представляет чеченскую команду «Ахмат».