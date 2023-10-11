Экс-чемпион UFC случайно разбил дверь в магазине

Нганну пытался открыть входную дверь и в результате оба стекла разбились. К камеруно-французскому спортсмену прибежал владелец магазина, который был очень недоволен произошедшим. Спортсмен пообещал возместить ущерб, а потом они сделали совместную фотографию, сообщает Daily Mail.

Сейчас Нганну готовится к бою по правилам бокса против Тайсона Фьюри. Поединок в супертяжелом весе состоится в Саудовской Аравии 28 октября. 36-летний Нганну сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю свою карьеру в UFC.