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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-чемпион UFC случайно разбил дверь в магазине

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну случайно разбил стеклянную дверь в магазине. Инцидент, произошедший в Лас-Вегасе и попал на камеру.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Нганну пытался открыть входную дверь и в результате оба стекла разбились. К камеруно-французскому спортсмену прибежал владелец магазина, который был очень недоволен произошедшим. Спортсмен пообещал возместить ущерб, а потом они сделали совместную фотографию, сообщает Daily Mail.

Сейчас Нганну готовится к бою по правилам бокса против Тайсона Фьюри. Поединок в супертяжелом весе состоится в Саудовской Аравии 28 октября. 36-летний Нганну сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю свою карьеру в UFC.

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Экс-чемпион UFC случайно разбил дверь в магазине
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