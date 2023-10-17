Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Северная Македония
Армения
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Амкар
20
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Казахстан
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Таиланд
Футбол. Сборные
19:00
Албания
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Дания
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Шотландия
Хоккей. НХЛ
18.10
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
18.10
Монреаль
Миннесота
Хоккей. НХЛ
18.10
Филадельфия
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
18.10
Айлендерс
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Детройт
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Чикаго
14
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэйна Уайт хочет разместить цитату Махачева на стене арены в США

Глава UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Mania сказал, что был покорен словами российского бойца MMA Ислама Махачева после смены соперника в ближайшем поединке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

11 октября стало известно, что получил травму соперник Махачева Чарльз Оливейра. Бразилец был заменен Александром Волкановски. Бой между россиянином и австралийским действующим чемпионом UFC в полулегком весе состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на замену соперника незадолго до проведения боя.

«Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. Если ты лучший в мире, не важно, кто стоит напротив тебя в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда! Так что давайте сделаем это», — заявил Махачев.

«Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене UFC Apex. И в штаб-квартире UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — рассказал Уайт.

UFC Apex это центр прямых трансляций и продюсирования. Он находится в Лас-Вегасе и используется для проведения боев и студийных шоу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прервалась серия «Вашингтона» по продаже всех билетов на домашний матч
Капитан сборной Швеции стал инициатором отмены матча с Бельгией
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь