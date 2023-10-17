Дэйна Уайт хочет разместить цитату Махачева на стене арены в США
Глава UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Mania сказал, что был покорен словами российского бойца MMA Ислама Махачева после смены соперника в ближайшем поединке.
Глава UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Mania сказал, что был покорен словами российского бойца MMA Ислама Махачева после смены соперника в ближайшем поединке.
11 октября стало известно, что получил травму соперник Махачева Чарльз Оливейра. Бразилец был заменен Александром Волкановски. Бой между россиянином и австралийским действующим чемпионом UFC в полулегком весе состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на замену соперника незадолго до проведения боя.
«Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. Если ты лучший в мире, не важно, кто стоит напротив тебя в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда! Так что давайте сделаем это», — заявил Махачев.
«Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене UFC Apex. И в штаб-квартире UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — рассказал Уайт.
UFC Apex это центр прямых трансляций и продюсирования. Он находится в Лас-Вегасе и используется для проведения боев и студийных шоу.