Махачев рассказал, что ему предлагали сменить гражданство

«Предлагали ли мне, как Хамзату Чимаеву, представлять ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, живем там, и больше эта тема не поднималась», — сказал Махачев.