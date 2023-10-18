Махачев рассказал, что ему предлагали сменить гражданство
Чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что отказался от предложения представлять ОАЭ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что отказался от предложения представлять ОАЭ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Предлагали ли мне, как Хамзату Чимаеву, представлять ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, живем там, и больше эта тема не поднималась», — сказал Махачев.
Ранее стало известно, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев принял решение выступать под флагом ОАЭ. По правилам UFC, боец может представлять любую страну во время поединка, вне зависимости от гражданства.
В субботу, 21 октября, Ислам Махачев встретится с австралийским бойцом Алексом Волкановски. Этот поединок станет главным событием на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоится в субботу, 21 октября.