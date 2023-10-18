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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегору не предъявят обвинения в изнасиловании

Бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору не будут предъявлены обвинения в изнасиловании женщины после матча НБА, сообщает TMZ со ссылкой на заключение прокуроров.

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Источник: AP 2023

В июне СМИ сообщили, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины в мужском туалете домашней арены «Майами Хит» после четвертого матча финальной серии НБА против «Денвер Наггетс». Как рассказал адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал девушку и принудил к близости, затем она локтями отбилась от Конора и сумела сбежать.

Согласно служебной записке прокуроров, которая оказалась в распоряжении TMZ, они посчитали, что для возбуждения уголовного дела недостаточно доказательств, а свидетельства являются противоречивыми.

«После тщательного расследования, включая просмотр видеозаписей и опроса очевидцев, власти пришли к выводу, что дело против моего клиента возбуждать не стоит. От имени моего клиента, его семьи и фанатов: мы рады, что все закончилось», — сказала адвокат Макгрегора Барбара Лланес.

Конор Макгрегор в июле 2021 года получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях, он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.

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