Макгрегору не предъявят обвинения в изнасиловании

В июне СМИ сообщили, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины в мужском туалете домашней арены «Майами Хит» после четвертого матча финальной серии НБА против «Денвер Наггетс». Как рассказал адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал девушку и принудил к близости, затем она локтями отбилась от Конора и сумела сбежать.

Согласно служебной записке прокуроров, которая оказалась в распоряжении TMZ, они посчитали, что для возбуждения уголовного дела недостаточно доказательств, а свидетельства являются противоречивыми.

«После тщательного расследования, включая просмотр видеозаписей и опроса очевидцев, власти пришли к выводу, что дело против моего клиента возбуждать не стоит. От имени моего клиента, его семьи и фанатов: мы рады, что все закончилось», — сказала адвокат Макгрегора Барбара Лланес.