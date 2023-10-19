Дэйна Уайт: Ожидаю отличное шоу от боя Махачева и Волкановски
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, чего ждет от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийским бойцом MMA Александром Волкановски.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, чего ждет от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийским бойцом MMA Александром Волкановски.
«Я очень благодарен Исламу и Алексу за то, что оба согласились участвовать, когда я им позвонил. Такое бывает крайне редко, а люди хотят смотреть именно такие поединки. Поэтому я верю, что нас ждёт отличное шоу», — сказал на пресс-конференции Уайт.
Ранее Дэйна Уайт говорил, что покорен словами Ислама Махачева перед данным поединком.
Бой Махачев — Волкановски состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.