Дэйна Уайт: Ожидаю отличное шоу от боя Махачева и Волкановски

«Я очень благодарен Исламу и Алексу за то, что оба согласились участвовать, когда я им позвонил. Такое бывает крайне редко, а люди хотят смотреть именно такие поединки. Поэтому я верю, что нас ждёт отличное шоу», — сказал на пресс-конференции Уайт.