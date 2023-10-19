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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев и Чимаев провели битвы взглядов со своими соперниками

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провели битву взглядов со своими соперниками.

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Махачев встретился лицом к лицу с обладателем пояса в полулегком дивизионе австралийцем Александром Волкановски в преддверии главного поединка на UFC 294. После битвы взглядов пояс Махачеву для фото принес блогер Хасбик.

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Волкановски вышел на замену Чарльзу Оливейре: бразилец был вынужден сняться с поединка из-за глубокого рассечения, полученного в ходе спарринга.

Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман провели битву взглядов в преддверии соглавного поединка на UFC 294.

Во время загрузки произошла ошибка.

Усман заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с поединка против Чимаева из-за операции на руке после перенесенного стафилококка.

Событие пройдет 21 октября в в Абу-Даби.

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