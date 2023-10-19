Махачев и Чимаев провели битвы взглядов со своими соперниками

Махачев встретился лицом к лицу с обладателем пояса в полулегком дивизионе австралийцем Александром Волкановски в преддверии главного поединка на UFC 294. После битвы взглядов пояс Махачеву для фото принес блогер Хасбик.

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Волкановски вышел на замену Чарльзу Оливейре: бразилец был вынужден сняться с поединка из-за глубокого рассечения, полученного в ходе спарринга.

Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман провели битву взглядов в преддверии соглавного поединка на UFC 294.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ed0a8c8804948a35&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239576" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Усман заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с поединка против Чимаева из-за операции на руке после перенесенного стафилококка.