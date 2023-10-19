Махачев и Чимаев провели битвы взглядов со своими соперниками
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провели битву взглядов со своими соперниками.
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провели битву взглядов со своими соперниками.
Махачев встретился лицом к лицу с обладателем пояса в полулегком дивизионе австралийцем Александром Волкановски в преддверии главного поединка на UFC 294. После битвы взглядов пояс Махачеву для фото принес блогер Хасбик.
Волкановски вышел на замену Чарльзу Оливейре: бразилец был вынужден сняться с поединка из-за глубокого рассечения, полученного в ходе спарринга.
Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман провели битву взглядов в преддверии соглавного поединка на UFC 294.
Усман заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с поединка против Чимаева из-за операции на руке после перенесенного стафилококка.
Событие пройдет 21 октября в в Абу-Даби.