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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Хамзат Чимаев подписал новый контракт с UFC

Представляющий ОАЭ боец UFC с российскими корнями Хамзат Чимаев заключил новый контракт с американским промоушеном, сообщает ESPN GB со ссылкой на менеджера бойца Махди Шаммаса.

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Источник: Reuters

Условия сделки не разглашаются, но сообщается, что речь идет о долгосрочном соглашении. По предыдущему контракту Чимаеву оставалось провести в лиге два боя.

Напомним, завтра, 21 октября, на турнире UFC 294 Чимаев встретится в соглавном поединке вечера с нигерийцем Камару Усманом. Изначально Хамзат Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы руки. В общей сложности в активе Чимаева 12 боев в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одержал победу.

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