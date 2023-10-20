Хамзат Чимаев подписал новый контракт с UFC

Условия сделки не разглашаются, но сообщается, что речь идет о долгосрочном соглашении. По предыдущему контракту Чимаеву оставалось провести в лиге два боя.

Напомним, завтра, 21 октября, на турнире UFC 294 Чимаев встретится в соглавном поединке вечера с нигерийцем Камару Усманом. Изначально Хамзат Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы руки. В общей сложности в активе Чимаева 12 боев в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одержал победу.