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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хасбик «избил» Волкановски накануне поединка с Махачевым: видео

Российский блогер Хасбулла Магомедов «Хасбик» в шутку избил австралийского бойца UFC Александра Волкановски накануне турнира в Абу-Даби.

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В ролике Волкановски хочет отомстить Хасбику за размазывание бургера по лицу несколько месяцев назад. Однако, появившись, Хасбик расправляется с австралийским бойцом и забирает себе его чемпионский пояс.

Завтра, 21 октября, Волкановски проведет титульный реванш в легком весе против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 294. Также в соглавном бою вечера встретятся представляющий ОАЭ боец с российскими корнями Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман.

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