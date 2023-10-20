Хасбик «избил» Волкановски накануне поединка с Махачевым: видео
Российский блогер Хасбулла Магомедов «Хасбик» в шутку избил австралийского бойца UFC Александра Волкановски накануне турнира в Абу-Даби.
Российский блогер Хасбулла Магомедов «Хасбик» в шутку избил австралийского бойца UFC Александра Волкановски накануне турнира в Абу-Даби.
В ролике Волкановски хочет отомстить Хасбику за размазывание бургера по лицу несколько месяцев назад. Однако, появившись, Хасбик расправляется с австралийским бойцом и забирает себе его чемпионский пояс.
Завтра, 21 октября, Волкановски проведет титульный реванш в легком весе против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 294. Также в соглавном бою вечера встретятся представляющий ОАЭ боец с российскими корнями Хамзат Чимаев и экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман.