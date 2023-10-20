Махачев и Чимаев провели финальную битву взглядов с соперниками

В главном бою вечера встретятся обладатель чемпионского пояса в легком весе Ислам Махачев и владеющий поясом в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски. Их поединок станет реваншем, впервые спортсмены встретились на UFC 284, где россиянин одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном бою турнира примут участие представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Камару Усман. Для Чимаева предстоящий поединок станет седьмым в промоушене UFC и 13-м в карьере. Все свои предыдущие бои Чимаев выиграл.