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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев и Чимаев провели финальную битву взглядов с соперниками

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев и представляющий ОАЭ боец с российскими корнями Хамзат Чимаев провели заключительную битву взглядов со своими соперниками.

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В главном бою вечера встретятся обладатель чемпионского пояса в легком весе Ислам Махачев и владеющий поясом в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски. Их поединок станет реваншем, впервые спортсмены встретились на UFC 284, где россиянин одержал победу единогласным решением судей.

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В соглавном бою турнира примут участие представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Камару Усман. Для Чимаева предстоящий поединок станет седьмым в промоушене UFC и 13-м в карьере. Все свои предыдущие бои Чимаев выиграл.

Турнир UFC 294 состоится завтра, 21 октября, в Абу-Даби.

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