В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма: видео

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). По данным следствия, в октябре 31-летний Якубов опубликовал в одной из своих соцсетей видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Позднее он удалил ролик, однако его уже объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали в одном из столичных аэропортов, куда боец прилетел из ОАЭ.