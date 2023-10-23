В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма: видео
Чертановский суд Москвы арестовал российского бойца MMA Ильяса Якубова по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности.
Чертановский суд Москвы арестовал российского бойца MMA Ильяса Якубова по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности.
Срок ареста установлен до 11 декабря.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит комментарий пресс-службы Чертановского суда «РИА Новости Спорт».
Ильяс Якубов вину отрицает.
Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). По данным следствия, в октябре 31-летний Якубов опубликовал в одной из своих соцсетей видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Позднее он удалил ролик, однако его уже объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали в одном из столичных аэропортов, куда боец прилетел из ОАЭ.