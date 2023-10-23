Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Динамо Мх
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Лада
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Шинник
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Кадис
Хоккей. НХЛ
24.10
Баффало
Монреаль
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма: видео

Чертановский суд Москвы арестовал российского бойца MMA Ильяса Якубова по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Срок ареста установлен до 11 декабря.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит комментарий пресс-службы Чертановского суда «РИА Новости Спорт».

Ильяс Якубов вину отрицает.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). По данным следствия, в октябре 31-летний Якубов опубликовал в одной из своих соцсетей видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Позднее он удалил ролик, однако его уже объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали в одном из столичных аэропортов, куда боец прилетел из ОАЭ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Йоханнес Бе назвал состав биатлонной эстафеты своей мечты
Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь