Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
10
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
9Россия едва не проиграла Кении
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Хорхе Масвидаль планирует возобновить карьеру и стать боксером

Американский экс-чемпион UFC в апреле 2023 года заявлял о завершении спортивной карьеры.

Наверх
Источник: AFP 2023

Бывший боец UFC и экс-обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль в 2024 году американец планирует попробовать себя в боксе.

«Имена называть не буду, но в начале 2024-го ждите меня в боксе. Могу сказать, что кому-то не поздоровится», — приводит ESPN слова Масвидаля.

Хорхе Масвидаль имеет действующее трудовое соглашение с UFC. По информации источника, американцу необходимо будет согласовать свой поединок по правилам бокса с руководством организации.

8 апреля 2023 года на турнире UFC 287 Хорхе уступил бразильцу Гилберту Бернсу. Это был четвертый проигранный подряд бой Масвидаля. После поражения американец объявил о завершении спортивной карьеры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменосец-победитель. Умер легендарный биатлонист Виктор Маматов
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь