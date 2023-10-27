Хорхе Масвидаль планирует возобновить карьеру и стать боксером
Американский экс-чемпион UFC в апреле 2023 года заявлял о завершении спортивной карьеры.
Американский экс-чемпион UFC в апреле 2023 года заявлял о завершении спортивной карьеры.
Бывший боец UFC и экс-обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль в 2024 году американец планирует попробовать себя в боксе.
«Имена называть не буду, но в начале 2024-го ждите меня в боксе. Могу сказать, что кому-то не поздоровится», — приводит ESPN слова Масвидаля.
Хорхе Масвидаль имеет действующее трудовое соглашение с UFC. По информации источника, американцу необходимо будет согласовать свой поединок по правилам бокса с руководством организации.
8 апреля 2023 года на турнире UFC 287 Хорхе уступил бразильцу Гилберту Бернсу. Это был четвертый проигранный подряд бой Масвидаля. После поражения американец объявил о завершении спортивной карьеры.