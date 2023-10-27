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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор впервые за два года сдал официальный допинг-тест

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США, сообщает официальный сайт организации.

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Источник: AP 2023

Макгрегор прошел одну процедуру теста, предоставив биоматериалы для трех проверок.

Ранее USADA объявила о прекращении работы с UFC. Стороны прекратят сотрудничество с 1 января 2024 года.

Ирландский боец не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя Конор занялся лечением, так как сломал ногу, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов.

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