Макгрегор впервые за два года сдал официальный допинг-тест

Ирландский боец не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя Конор занялся лечением, так как сломал ногу, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов.