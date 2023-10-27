Макгрегор впервые за два года сдал официальный допинг-тест
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США, сообщает официальный сайт организации.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США, сообщает официальный сайт организации.
Макгрегор прошел одну процедуру теста, предоставив биоматериалы для трех проверок.
Ранее USADA объявила о прекращении работы с UFC. Стороны прекратят сотрудничество с 1 января 2024 года.
Ирландский боец не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя Конор занялся лечением, так как сломал ногу, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов.