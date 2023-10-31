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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой с участием россиянина станет главным событием декабрьского турнира UFC

Арман Царукян проведет бой с представителем США Бенеилом Дариушем.

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Источник: AP 2023

Главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 декабря в американском Остине, станет поединок между российским бойцом Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем.

Царукян свой последний поединок провел в июне, победив техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву. Всего у 27-летнего россиянина 20 побед и три поражения в ММА. Он занимает восьмое место в рейтинге UFC в легком весе.


34-летний Дариуш в июне уступил бывшему чемпиону UFC бразильцу Чарльзу Оливейре. На его счету 22 победы, пять поражений и одна ничья. В рейтинге UFC он занимает четвертое место.

Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

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