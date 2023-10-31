Бой с участием россиянина станет главным событием декабрьского турнира UFC
Арман Царукян проведет бой с представителем США Бенеилом Дариушем.
Арман Царукян проведет бой с представителем США Бенеилом Дариушем.
Главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 декабря в американском Остине, станет поединок между российским бойцом Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем.
34-летний Дариуш в июне уступил бывшему чемпиону UFC бразильцу Чарльзу Оливейре. На его счету 22 победы, пять поражений и одна ничья. В рейтинге UFC он занимает четвертое место.