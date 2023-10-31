Бой с участием россиянина станет главным событием декабрьского турнира UFC



34-летний Дариуш в июне уступил бывшему чемпиону UFC бразильцу Чарльзу Оливейре. На его счету 22 победы, пять поражений и одна ничья. В рейтинге UFC он занимает четвертое место. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Царукян свой последний поединок провел в июне, победив техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву. Всего у 27-летнего россиянина 20 побед и три поражения в ММА. Он занимает восьмое место в рейтинге UFC в легком весе.