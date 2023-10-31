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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб — о возвращении в октагон: Нелегко отказаться от $40 млн, но решение принято

Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что решение завершить карьеру было непростым.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать “нет” всем этим вещам. Это нелегко. Это нелегко — отказаться от $20−40 млн. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято — все, конец», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Спортсмен провел 29 боев и выиграл их все. В понедельник эксперты UFC включили Нурмагомедова в список 30 лучших бойцов за всю историю организации.

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