Хабиб — о возвращении в октагон: Нелегко отказаться от $40 млн, но решение принято

«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать “нет” всем этим вещам. Это нелегко. Это нелегко — отказаться от $20−40 млн. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято — все, конец», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC.