Хабиб — о возвращении в октагон: Нелегко отказаться от $40 млн, но решение принято
Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что решение завершить карьеру было непростым.
Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что решение завершить карьеру было непростым.
«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать “нет” всем этим вещам. Это нелегко. Это нелегко — отказаться от $20−40 млн. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято — все, конец», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Спортсмен провел 29 боев и выиграл их все. В понедельник эксперты UFC включили Нурмагомедова в список 30 лучших бойцов за всю историю организации.