Рекордсмен UFC: Не поеду в Россию даже за 10 млн долларов
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис заявил, что после окончания карьеры в промоушене не будет выступать в России. Об этом сообщает Metaratings.
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис заявил, что после окончания карьеры в промоушене не будет выступать в России. Об этом сообщает Metaratings.
«Не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне предложат 10 миллионов долларов, я не думаю, что я бы поехал», — сказал Льюис.
Деррик Льюис дважды был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но уступил в обоих титульных боях: Дэниэлу Кормье в 2018 году и Сирил Гану в 2021 году. 38-летний американец является рекордсменом в истории UFC по числу нокаутов за карьеру — он нокаутировал 14 соперников из 27.
В воскресенье, 5 ноября, Льюис проведет бой с браизльцем Жаилтоном Алмейдой в главном событии турнира UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу.