Рекордсмен UFC: Не поеду в Россию даже за 10 млн долларов

«Не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне предложат 10 миллионов долларов, я не думаю, что я бы поехал», — сказал Льюис.

Деррик Льюис дважды был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но уступил в обоих титульных боях: Дэниэлу Кормье в 2018 году и Сирил Гану в 2021 году. 38-летний американец является рекордсменом в истории UFC по числу нокаутов за карьеру — он нокаутировал 14 соперников из 27.