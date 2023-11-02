Илон Маск рассказал, почему сорвался его бой с Цукербергом
Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста The Joe Rogan Experience рассказал, почему не состоялся его бой с Марком Цукербергом.
Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста The Joe Rogan Experience рассказал, почему не состоялся его бой с Марком Цукербергом.
«Я подумал: “Ну, я не могу от этого отказаться”. Потом я подумал, что если бой будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, и все такое, но мы не будем размещать тонны рекламы UFC на Колизее, потому что это место с большой историей. Вы же не хотите, чтобы здесь все было как в NASCAR. И тогда Цук отказался. Слушай, в конце концов я буду драться с ним в любом месте, при любых правилах», — сказал Маск.
В июле этого года Цукерберг запустил социальную сеть Threads, которая позиционируется как конкурент приобретенной ранее Маском платформы X (ранее известной как Twitter). После этого миллиардеры начали обмениваться колкостями в Интернете в адрес друга друга. В итоге Маск вызвал Цукерберга на бой, на что тот дал согласие.
Бой между Цукербергом и Маском должен бы состояться до конца августа в октагоне по правилам ММА, но несмотря на огромный интерес общественности к поединку, так и не сумели согласовать все его детали.