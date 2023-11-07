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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев впервые в карьере возглавил рейтинг лучших бойцов UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщает официальный сайт UFC.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин обошел чемпиона в тяжелом весе американца Джона Джонса, который возглавлял рейтинг P4P с марта этого года.

Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой россиянин завоевал чемпионский пояс в легком весе. C тех пор Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волканоски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Махачева 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед при одном поражении.

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