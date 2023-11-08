Макгрегор — о Махачеве: Нокаутирован и пойман на стероидах

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор после того, как Ислам Махачев был признан лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, напомнил, что россиянин ранее был отстранен от боев за применение допинга.

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий № 1 в рейтинге. Что за спорт!», — написал в своих соцсетях ирландец.

Источник: Соцсети

Позже Макгрегор удалил этот пост.

В 2015 году Махачев был нокаутирован бразильцем Адриану Мартинсом. В апреле 2016 года Махачев был отстранен от участия в соревнованиях в связи с употреблением допинга. В июле того же года Американское антидопинговое агентство установило, что боец употреблял мельдоний в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени во время лечения аритмии сердца.