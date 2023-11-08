Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Локомотив
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Куньлунь РС
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Бенфика
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Филадельфия
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Питтсбург
02
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Нью-Джерси
63
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Интер
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Миннесота
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Баффало
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Тампа-Бэй
35
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор — о Махачеве: Нокаутирован и пойман на стероидах

Конор Макгрегор иронически высказался о том, что Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC

Наверх
Источник: AFP 2023

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор после того, как Ислам Махачев был признан лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, напомнил, что россиянин ранее был отстранен от боев за применение допинга.

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий № 1 в рейтинге. Что за спорт!», — написал в своих соцсетях ирландец.

Источник: Соцсети

Позже Макгрегор удалил этот пост.

В 2015 году Махачев был нокаутирован бразильцем Адриану Мартинсом. В апреле 2016 года Махачев был отстранен от участия в соревнованиях в связи с употреблением допинга. В июле того же года Американское антидопинговое агентство установило, что боец употреблял мельдоний в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени во время лечения аритмии сердца.

21 октября Махачев на турнире UFC 294 в Абу-Даби в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски и второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Германии установили мировой рекорд скорости задним ходом
Гусу Хиддинку исполнилось 77 лет
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь