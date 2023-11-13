«Хочу реванш». Павлович — о поражении от Аспиналла

«Хочу реванш. Может, не сразу, но моя цель — взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урон здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», — написал Павлович.