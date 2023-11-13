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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Хочу реванш». Павлович — о поражении от Аспиналла

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович в своем телеграм-канале прокомментировал итоги боя за временный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе против англичанина Тома Аспиналла.

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Источник: AFP 2023

Бой состоялся 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке и закончился нокаутом Павловича на 69-й секунде.

«Хочу реванш. Может, не сразу, но моя цель — взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урон здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», — написал Павлович.

Поражение от Аспиналла стало для Павловича вторым поражением в UFC. До этого россиянин проиграл только в своем дебютном поединке в промоушене в ноябре 2018 года против нидерландского ветерана Алистара Оверима.

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