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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лучший боец в мире и мой отец». Хабиб опубликовал видео с отцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях видео со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

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На видео Нурмагомедов-старший борцовским приемом уложил действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Лучший боец в мире и мой отец», — подписал видео Хабиб.

За 12 часов видео собрало около полумиллиона лайков.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года в Москве от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.

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