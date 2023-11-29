«Лучший боец в мире и мой отец». Хабиб опубликовал видео с отцом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях видео со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях видео со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.
На видео Нурмагомедов-старший борцовским приемом уложил действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.
«Лучший боец в мире и мой отец», — подписал видео Хабиб.
За 12 часов видео собрало около полумиллиона лайков.
Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года в Москве от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.