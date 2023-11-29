Конор Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов в Ирландии

Боец MMA раскритиковал иммиграционную политику Ирландии из-за беспорядков, вспыхнувших в Дублине 23−24 ноября после нападения иммигранта с ножом на детей возле школы.

«Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших свой долг. Не оправдываю грабежи и мародерство. Случившееся ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для обеспечения перемен. И быстро! Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните мое слово, Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен. Если они не примут в ближайшее время план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — написал в соцсетях Макгрегор.

После объявления о расследовании в отношении бойца по разжиганию ненависти в интернете спортсмен еще раз подчеркнул, что не одобряет методы протестующих, но понимает, что их разочаровало.

«Налицо настоящий провал в национальной безопасности. Нам нужна новая организация, созданная для оценки въезжающих в Ирландию. И наши граждане, и наши гости получат выгоду и обретут спокойствия от ее появления», — добавил бывший чемпион UFC.