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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент UFC: команда Хабиба может полностью захватить США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире Full Send Podcast в шутку заявил, что команда бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова в ближайшее время может захватить США.

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Источник: Соцсети

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран — из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана. Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее, все больше и больше», — сказал Уайт.

В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал первым дагестанским бойцом, кто завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. В октябре 2020 года после третьей успешной защиты пояса россиянин объявил о завершении карьеры. На профессиональном уровне провел 29 поединков (13 — в UFC) и в каждом из них одержал победу.

Сейчас чемпионским поясом UFC в легком весе владеет другой дагестанский боец Ислам Махачев, который завоевал его в октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волкановски.

На данный момент в рейтингах UFC помимо Махачева находятся еще 10 российских бойцов, четверо из которых представляют Дагестан. Среди них двоюродный брат Хабиба — Саид Нурмагомедов.

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 Президент UFC: команда Хабиба может полностью захватить США
Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от четырех поясов
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