Президент UFC: команда Хабиба может полностью захватить США

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран — из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана. Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее, все больше и больше», — сказал Уайт.
В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал первым дагестанским бойцом, кто завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. В октябре 2020 года после третьей успешной защиты пояса россиянин объявил о завершении карьеры. На профессиональном уровне провел 29 поединков (13 — в UFC) и в каждом из них одержал победу.
Сейчас чемпионским поясом UFC в легком весе владеет другой дагестанский боец Ислам Махачев, который завоевал его в октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волкановски.
На данный момент в рейтингах UFC помимо Махачева находятся еще 10 российских бойцов, четверо из которых представляют Дагестан. Среди них двоюродный брат Хабиба — Саид Нурмагомедов.