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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Конор Макгрегор объявил себя президентом Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в своих соцсетях фотографию в белом костюме и очках.

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Источник: Соцсети

«Ирландия, твой президент», — подписал фото боец.

Сразу после публикации некоторые британские букмекеры начали принимать ставки на то, что Макгрегор баллотируется на парламентские или президентские выборы. Ставки принимаются как на участие в выборах, так и на победу Макгрегора в них.

Ближайшие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс, который занимает этот пост с 2011 года.

На прошлой неделе ирландская полиция открыла расследование против Макгрегора из-за его публичной поддержки беспорядков в Дублине, которые проходили с 23 по 24 ноября. В частности, Макгрегор предлагал провести «марш свободы» и заявил, что «Ирландия принадлежит ирландцам». Экс-чемпиону UFC вменяли «разжигание ненависти» к мигрантам, за что по ирландским законам ему может грозить до двух лет тюрьмы.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал первым в истории чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Ирландец сложил чемпионские полномочия в октябре 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

С тех пор Макгрегор провел в UFC три боя, в которых дважды уступил американцу Дастину Порье. Последний бой с Порье в июле 2021 года закончился для ирландца переломом ноги, после чего он ни разу не выходил в октагон. Планируется, что ирландец возобновит карьеру в UFC в 2024 году.

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