Конор Макгрегор объявил себя президентом Ирландии

Источник: Соцсети

«Ирландия, твой президент», — подписал фото боец.

Сразу после публикации некоторые британские букмекеры начали принимать ставки на то, что Макгрегор баллотируется на парламентские или президентские выборы. Ставки принимаются как на участие в выборах, так и на победу Макгрегора в них.

Ближайшие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс, который занимает этот пост с 2011 года.

На прошлой неделе ирландская полиция открыла расследование против Макгрегора из-за его публичной поддержки беспорядков в Дублине, которые проходили с 23 по 24 ноября. В частности, Макгрегор предлагал провести «марш свободы» и заявил, что «Ирландия принадлежит ирландцам». Экс-чемпиону UFC вменяли «разжигание ненависти» к мигрантам, за что по ирландским законам ему может грозить до двух лет тюрьмы.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал первым в истории чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Ирландец сложил чемпионские полномочия в октябре 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.