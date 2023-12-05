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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор объяснил, почему должен стать президентом Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, почему должен стать следующим президентом Ирландии.

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Источник: Соцсети

«Вот мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Джерри — 78 лет, Берти — 75 лет и Энда — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за её пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми.

С другой стороны есть я. Мне 35 лет. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю.

Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты», — написал Макгрегор в соцсетях.

Днем ранее Макгрегор опубликовал в соцсетях фотографию в белом костюме и очках, подписав ее: «Ирландия, твой президент». Букмекеры посчитали, что таким образом боец мог заявить о начале политической карьеры и начали принимать ставки на его победу на следующих выборах.

Ближайшие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс, который занимает этот пост с 2011 года.

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