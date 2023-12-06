Царукян вошел в пятерку лучших легковесов UFC

27-летний боец поднялся с восьмой на четвертую строчку рейтинга легковесов. Выше него теперь располагаются лишь Дастин Порье, Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра. Чемпионом легкого дивизиона является российский боец Ислам Махачев.

На прошлой неделе Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою турнира UFC Fight Night 233 в Остине. Поединок завершился нокаутом уже на второй минуте.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В первом поединке в промоушене он единогласным решением судей проиграл Исламу Махачеву. Сейчас на счету Царукяна серия из трех побед в UFC подряд. Всего боец провел на профессиональном уровне 24 поединка, одержав 21 победу (девять — нокаутом) при трех поражениях.