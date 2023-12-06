Британский боец отказался от поединка с Олейником на ММА-турнире
Британец Оли Томпсон отказался от поединка с российским бойцом ММА Алексеем Олейником на турнире RCC 17.
Британец Оли Томпсон отказался от поединка с российским бойцом ММА Алексеем Олейником на турнире RCC 17.
Турнир пройдет 15 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». Бой Олейника с Томпсоном должен был стать соглавным событием вечера.
«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Оли Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой. После долгих обсуждений по решению этой проблемы Оли отказался от поединка. Бой для Алексея Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — приводит слова главы RCC Николая Клименко «РИА Новости Спорт».
Последний раз Олейник дрался с Томпсоном в мае на турнире «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» и проиграл техническим нокаутом.
46-летний Олейник выступает в тяжелом весе, он провел 79 боев в профессиональной карьере. Алексей одержал 60 побед, потерпел 18 поражений и один раз бой закончился ничейным результатом.