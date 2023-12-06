Британский боец отказался от поединка с Олейником на ММА-турнире

«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Оли Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой. После долгих обсуждений по решению этой проблемы Оли отказался от поединка. Бой для Алексея Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — приводит слова главы RCC Николая Клименко «РИА Новости Спорт».