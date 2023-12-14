Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти

Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Баффало
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Анахайм
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Бостон
ОТ
21
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Тулуза
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:45
Зриньски
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Абердин
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Спартак Тр
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
Б
34
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Арис Л
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Ракув
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Астана
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Балкани
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
13.12
Атлетико
Лацио
20
Футбол. Еврокубки
13.12
Селтик
Фейеноорд
21
Футбол. Еврокубки
13.12
Боруссия Д
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
13.12
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
Футбол. Еврокубки
13.12
Порту
Шахтер
53
Футбол. Еврокубки
13.12
Антверпен
Барселона
32
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти

Американский боец UFC Тони Фергюсон резко высказался в адрес завершившего карьеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Наверх
Источник: AP 2023

С тех пор спортсмены находятся в состоянии конфликта.

"Я напугал этого дагестанца до смерти. Ничего не имею против других жителей страны. Просто встретил его сегодня, сфотографировался, но я напугал его до смерти. Не говорю, что это война между нашими религиями и все такое, но у меня есть номер этого парня, и он знает, что если он проиграет, то не сможет вернуться домой.

Я все еще могу добиться большего, а мне уже 39 лет, и все называют меня выдохшимся. Я такой: «Да, черт возьми. Я в полном порядке, брат. Для меня это означает, что я устранил все проблемы. У меня есть спортивный психолог, что невероятно круто. Он разделяет мое мнение», — сказал Фергюсон корреспонденту ESPN.

В ночь на 17 декабря Тони Фергюсон сразится с Пэдди Пимблеттом на UFC 296. 39-летний американец подошел к бою с серией из пяти поражений подряд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Врач предупредил об опасных ошибках в спортзале
Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь