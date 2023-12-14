Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти

С тех пор спортсмены находятся в состоянии конфликта.

"Я напугал этого дагестанца до смерти. Ничего не имею против других жителей страны. Просто встретил его сегодня, сфотографировался, но я напугал его до смерти. Не говорю, что это война между нашими религиями и все такое, но у меня есть номер этого парня, и он знает, что если он проиграет, то не сможет вернуться домой.

Я все еще могу добиться большего, а мне уже 39 лет, и все называют меня выдохшимся. Я такой: «Да, черт возьми. Я в полном порядке, брат. Для меня это означает, что я устранил все проблемы. У меня есть спортивный психолог, что невероятно круто. Он разделяет мое мнение», — сказал Фергюсон корреспонденту ESPN.