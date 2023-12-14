Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти
Американский боец UFC Тони Фергюсон резко высказался в адрес завершившего карьеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Американский боец UFC Тони Фергюсон резко высказался в адрес завершившего карьеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
С тех пор спортсмены находятся в состоянии конфликта.
"Я напугал этого дагестанца до смерти. Ничего не имею против других жителей страны. Просто встретил его сегодня, сфотографировался, но я напугал его до смерти. Не говорю, что это война между нашими религиями и все такое, но у меня есть номер этого парня, и он знает, что если он проиграет, то не сможет вернуться домой.
Я все еще могу добиться большего, а мне уже 39 лет, и все называют меня выдохшимся. Я такой: «Да, черт возьми. Я в полном порядке, брат. Для меня это означает, что я устранил все проблемы. У меня есть спортивный психолог, что невероятно круто. Он разделяет мое мнение», — сказал Фергюсон корреспонденту ESPN.
В ночь на 17 декабря Тони Фергюсон сразится с Пэдди Пимблеттом на UFC 296. 39-летний американец подошел к бою с серией из пяти поражений подряд.