Бой между Махачевым и Волкановски признан лучшим в этом году

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Бой между чемпионом UFC в легкой весовой категории Махачевым и обладателем пояса в полулегком весе Волкановски прошел в феврале. Российский боец одержал победу единогласным решением судей.

В октябре прошел второй поединок между бойцами. Махачев вновь оказался сильнее Волкановски, россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде. Впервые бойцы, являющиеся чемпионами в двух разных весовых категориях, провели реванш. Всего это был девятый поединок в истории UFC, когда между собой встречались чемпионы различных весовых категорий.

Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и одно поражение в ММА.