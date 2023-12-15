Бой между Махачевым и Волкановски признан лучшим в этом году
Первый бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 признан лучшим боем года на церемонии вручения награды World MMA Awards.
Первый бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 признан лучшим боем года на церемонии вручения награды World MMA Awards.
Бой между чемпионом UFC в легкой весовой категории Махачевым и обладателем пояса в полулегком весе Волкановски прошел в феврале. Российский боец одержал победу единогласным решением судей.
В октябре прошел второй поединок между бойцами. Махачев вновь оказался сильнее Волкановски, россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде. Впервые бойцы, являющиеся чемпионами в двух разных весовых категориях, провели реванш. Всего это был девятый поединок в истории UFC, когда между собой встречались чемпионы различных весовых категорий.
Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и одно поражение в ММА.
Бойцом года признан англичанин Леон Эдвардс, который является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, лучшей женщиной-бойцом стала мексиканка Алекса Грассо. В сентябре она провела защиту титула в наилегчайшем весе, закончив бой вничью против представительницы Киргизии Валентины Шевченко.