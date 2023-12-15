Федор Емельяненко отказался от должности в Союзе ММА России

«От всей души поздравляю Виктора Федоровича Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России, Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — сказал Емельяненко