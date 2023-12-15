Федор Емельяненко отказался от должности в Союзе ММА России
Экс-спортсмен не захотел стать почетным президентом организации.
Экс-спортсмен не захотел стать почетным президентом организации.
Как сообщает ТАСС, бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации.
Главой Союза ММА России 15 декабря единогласно был избран Виктор Дроздов.
«От всей души поздравляю Виктора Федоровича Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России, Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — сказал Емельяненко
Федор Емельяненко возглавлял Союз с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го.
Емельяненко провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.