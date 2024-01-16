Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
Аризона
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
Торонто
01
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
Сан-Хосе
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
Колорадо
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Анахайм
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Сиэтл
52
Футбол. Зарубежный
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
Хоккей. КХЛ
16.01
Сочи
Ак Барс
31
Хоккей. КХЛ
16.01
Спартак
Витязь
21
Хоккей. КХЛ
16.01
Динамо Мн
Куньлунь РС
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
16.01
Торпедо
Металлург Мг
74
Хоккей. КХЛ
16.01
Локомотив
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16.01
Барыс
Салават Юлаев
Б
32
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
16 января, источник: Sportmail.ru

Бывшего бойца ММА нашли мертвым в Бразилии

По информации СМИ, Диего Брага был убит в Рио-де-Жанейро местной преступной группировкой.

Наверх
Источник: AP 2023

Бразильский боец ММА и тренер Диего Брага найден мертвым в одном из районов Рио-де-Жанейро, сообщает в соцсетях промоушен Professional Fighters League.

По информации MMA Fighting, 44-летний Брага был убит в фавелах города местной преступной группировкой. 15 января экс-боец ММА опубликовал пост в соцсетях о том, что его мотоцикл угнали. Сообщается, что Брага решил отправиться в фавелы в поисках угнанного транспортного средства, но члены одной из группировок приняли его за сотрудника полиции и убили.

Диего Брага выступал в ММА с 2003 по 2014 год. За время карьеры он встречался в октагоне с Чарльзом Оливейрой, Милтоном Виейрой и Адриано Мартинсом. Позднее он тренировал выступащего в среднем весе бразильца Андерсона Силву.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Историческое безумие в Нижнем Новгороде! «Торпедо» и «Магнитка»...
Футболист Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь