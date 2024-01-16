Бывшего бойца ММА нашли мертвым в Бразилии
По информации СМИ, Диего Брага был убит в Рио-де-Жанейро местной преступной группировкой.
По информации СМИ, Диего Брага был убит в Рио-де-Жанейро местной преступной группировкой.
Бразильский боец ММА и тренер Диего Брага найден мертвым в одном из районов Рио-де-Жанейро, сообщает в соцсетях промоушен Professional Fighters League.
По информации MMA Fighting, 44-летний Брага был убит в фавелах города местной преступной группировкой. 15 января экс-боец ММА опубликовал пост в соцсетях о том, что его мотоцикл угнали. Сообщается, что Брага решил отправиться в фавелы в поисках угнанного транспортного средства, но члены одной из группировок приняли его за сотрудника полиции и убили.
Диего Брага выступал в ММА с 2003 по 2014 год. За время карьеры он встречался в октагоне с Чарльзом Оливейрой, Милтоном Виейрой и Адриано Мартинсом. Позднее он тренировал выступащего в среднем весе бразильца Андерсона Силву.