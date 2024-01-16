Бывшего бойца ММА нашли мертвым в Бразилии

По информации MMA Fighting, 44-летний Брага был убит в фавелах города местной преступной группировкой. 15 января экс-боец ММА опубликовал пост в соцсетях о том, что его мотоцикл угнали. Сообщается, что Брага решил отправиться в фавелы в поисках угнанного транспортного средства, но члены одной из группировок приняли его за сотрудника полиции и убили.