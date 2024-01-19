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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение: видео

Выступающий в тяжелом дивизионе UFC Павлович трижды окунулся с головой в воду и трижды перекрестился.

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение.

«С Крещением Господня», — подписал Павлович видео в соцсети.

Свой последний поединок россиянин провел в ноябре 2023 года, в котором уступил британцу Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

Павлович занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе. Чемпионом в этой весовой категории является американец Джон Джонс.

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