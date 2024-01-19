Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение: видео

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение.

Свой последний поединок россиянин провел в ноябре 2023 года, в котором уступил британцу Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.