Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение: видео
Выступающий в тяжелом дивизионе UFC Павлович трижды окунулся с головой в воду и трижды перекрестился.
Выступающий в тяжелом дивизионе UFC Павлович трижды окунулся с головой в воду и трижды перекрестился.
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович искупался в проруби на Крещение.
«С Крещением Господня», — подписал Павлович видео в соцсети.
Свой последний поединок россиянин провел в ноябре 2023 года, в котором уступил британцу Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.
Павлович занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе. Чемпионом в этой весовой категории является американец Джон Джонс.