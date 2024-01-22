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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава UFC: Конор Макгрегор не проведет бой в июне

Свой последний на данный момент бой знаменитый ирландец провел в июле 2021 года.

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Источник: AP 2023

Ранее сообщалось о том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера на турнире в Лас‑Вегасе 29 июня 2024 года.

На пресс-конференции после UFC 297 глава UFC Дэйна Уайт сказал, что бой в июне не состоится. Уайт отметил, что, когда Конор будет готов к бою, его дата будет обязательно объявлена.

На счету 35-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). Последний поединок ирландец провел против американца Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. Бой закончился в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

20 января в канадском Торонто прошел турнир UFC 297. В главном поединке вечера южноафриканец Дрикус дю Плесси победил чемпиона в среднем весе (до 84 кг) американца Шона Стрикленда.

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