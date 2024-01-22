Грузинского бойца UFC Двалишвили обокрали в Лас-Вегасе

«Ваш дом должен быть безопасным местом. Вчера вечером я не запер дверь своей машины, и какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе. Они украли мой бумажник. Потом они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они убежали, как трусы! Люди из Вегаса… если вы узнаете кого-нибудь на этих фотографиях/видео… дайте мне знать. Я пойду к ним домой и разберусь с ними», — написал Двалишвили в одной из своих соцсетей.