Грузинского бойца UFC Двалишвили обокрали в Лас-Вегасе
Грузинского бойца Мераба Двалишвили обокрали в Лас-Вегасе: из его открытой машины забрали бумажник.
Грузинского бойца Мераба Двалишвили обокрали в Лас-Вегасе: из его открытой машины забрали бумажник.
Боец выложил видео того, как злоумышленники открывают дверь машины.
«Ваш дом должен быть безопасным местом. Вчера вечером я не запер дверь своей машины, и какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе. Они украли мой бумажник. Потом они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они убежали, как трусы! Люди из Вегаса… если вы узнаете кого-нибудь на этих фотографиях/видео… дайте мне знать. Я пойду к ним домой и разберусь с ними», — написал Двалишвили в одной из своих соцсетей.
На счету Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Петром Яном в марте 2023 года. Следующий бой грузинский спортсмен проведет против американца Генри Сехудо на турнире UFC 298 в Анахайме 17 февраля.