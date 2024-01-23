Чимаев потребовал от UFC организовать чемпионский бой

«Я считаю, что Стрикленд выиграл бой, но это был близкий бой. В нем не было ничего особенного. Ничего такого, что заставило бы меня думать, что эти парни — кто-то. Я вижу, что могу прикончить их обоих… Когда я выхожу на бой, я всегда стараюсь кого-то прикончить. Я не видел, чтобы кто-то из них выкладывался, чтобы выиграть досрочно. Они оба шли пять раундов.



Все эти парни дрались друг с другом, и только я остался непобежденным, неоспоримым. Они обещали мне, что после боя с Усманом я точно буду драться за титул. Я выиграл тот бой, так что я не знаю, что происходит. Я слышал, как Дана Уайт сказал: “Я не думаю, что Хамзат будет следующим претендентом на титул”. Это чушь собачья, чувак. Если ты мне что-то обещаешь, ты должен ответить.



По моему мнению, это должен быть я. Я попросил [директора по бизнесу UFC Хантера Кэмпбелла] разрешить мне драться на UFC 300. Посмотрим, что они ответят», — приводит слова Чимаева ESPN.