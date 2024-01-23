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23 января, источник: Sportmail.ru

Американский боец признался, что Махачев снится ему в кошмарах

Шон О'Мэлли рассказал о страхе перед Исламом Махачевым.

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Источник: Reuters

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли оценил выступления обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Однажды мне приснился кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым. Я проснулся с мыслью, какой же Ислам крутой. Он реально на другом уровне», — отметил О'Мэлли.

Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

В августе 2023 года О'Мэлли провел первый титульный бой в карьере, в котором нокаутировал соотечественника Алджамейна Стерлинга. На счету американца 17 побед и одно поражение в поединках по правилам MMA.

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Американский боец признался, что Махачев снится ему в кошмарах
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