Российский боец ММА рассказал, как в него стреляли из пистолета

«Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время.



Да и были разные ситуации. У нас в городе был клуб “Чили”, он вроде до сих пор есть. Отдыхали, и мы вышли на улицу. Ребятам что‑то не понравилось, и они из машины давай стрелять по нам. Чуть‑чуть руку зацепило. Вот так жили.», — рассказал Штырков.