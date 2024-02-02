Российский боец ММА рассказал, как в него стреляли из пистолета
Бывший боец UFC Иван Штырков рассказал, как в студенческое время в Екатеринбурге в него стреляли из травматического оружия. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший боец UFC Иван Штырков рассказал, как в студенческое время в Екатеринбурге в него стреляли из травматического оружия. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну, а что — жили на Уралмаше. Обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто-то пригубил. Это было в институтское время.
Да и были разные ситуации. У нас в городе был клуб “Чили”, он вроде до сих пор есть. Отдыхали, и мы вышли на улицу. Ребятам что‑то не понравилось, и они из машины давай стрелять по нам. Чуть‑чуть руку зацепило. Вот так жили.», — рассказал Штырков.
Штырков дебютировал в профессиональном ММА в 2015 году в возрасте 27 лет. До этого он долгое время занимался самбо и становился бронзовым призером Кубка мира. В марте 2019 года Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя, но не провел в промоушене ни одного поединка из-за следов запрещенных веществ, которые были обнаружены в его допинг-пробе.
Всю свою карьеру в смешанных единоборствах Штырков провел в отечественных промоушенах. На его счету 22 победы (10 — нокаутом) при двух поражениях и одном ничейном результате.