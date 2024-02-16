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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Волкановски и Топурия устроили потасовку на пресс-конференции

Стычка произошла, когда во время ответа Волкановски на вопросы журналистов, Топурия подошел к его столу, взял чемпионский пояс и поднял его вверх.

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Персоналу UFC удалось окружить бойцов и остановить стычку.

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Главным боем мероприятия станет поединок чемпиона UFC в полулегкой весовой категории австралийца Александра Волкановски и непобежденного грузинского бойца полулегкого веса (до 65 кг), представляющего Испанию, Илии Топурии.

В 2023 году Волкановски дважды встречался в октагоне с Исламом Махачевым. Оба раза победа была за россиянин. Свой следующий поединок Махачев проведет против американца Джастина Гэтжи. Дата их боя официально пока не объявлена, но ожидается, что он состоится в начале июня.

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