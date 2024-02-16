Волкановски и Топурия устроили потасовку на пресс-конференции

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Главным боем мероприятия станет поединок чемпиона UFC в полулегкой весовой категории австралийца Александра Волкановски и непобежденного грузинского бойца полулегкого веса (до 65 кг), представляющего Испанию, Илии Топурии.

В 2023 году Волкановски дважды встречался в октагоне с Исламом Махачевым. Оба раза победа была за россиянин. Свой следующий поединок Махачев проведет против американца Джастина Гэтжи. Дата их боя официально пока не объявлена, но ожидается, что он состоится в начале июня.