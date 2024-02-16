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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегора проверяли на допинг чаще всех бойцов UFC в 2024 году

Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца Конора Макгрегора с начала года проверили на допинг больше всех в организации.

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Источник: Соцсети

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон, после перелома ноги, который он получил в июле 2021 года в своем последнем поединке в UFC против Дастина Порье.

Сейчас UFC сотрудничает с Drug Free Sport. Между организациями началось партнерство с 1 января 2024 года. С начала года Макгрегор трижды проверялся на допинг — больше, чем кто-либо другой в американском промоушене. Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд были проверены по два раза, сообщает The Sun.

Ранее в октябре Антидопинговое агентство США USADA (U.S. Anti-Doping Agency) объявило о прекращении сотрудничества с UFC по истечении 2023 года. Разногласия возникли из-за того, что лидеры UFC, ставили под сомнение позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых в течение шести месяцев.

На счету 35-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

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