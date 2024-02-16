Макгрегора проверяли на допинг чаще всех бойцов UFC в 2024 году

Источник: Соцсети

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон, после перелома ноги, который он получил в июле 2021 года в своем последнем поединке в UFC против Дастина Порье.

Сейчас UFC сотрудничает с Drug Free Sport. Между организациями началось партнерство с 1 января 2024 года. С начала года Макгрегор трижды проверялся на допинг — больше, чем кто-либо другой в американском промоушене. Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд были проверены по два раза, сообщает The Sun.

Ранее в октябре Антидопинговое агентство США USADA (U.S. Anti-Doping Agency) объявило о прекращении сотрудничества с UFC по истечении 2023 года. Разногласия возникли из-за того, что лидеры UFC, ставили под сомнение позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых в течение шести месяцев.