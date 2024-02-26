Экс-чемпион UFC Чак Лидделл упал с яхты в воду: видео
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Чак Лидделл упал с яхты в воду, инцидент произошел в Сан-Диего.
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Чак Лидделл упал с яхты в воду, инцидент произошел в Сан-Диего.
54-летний Лидделл отдыхал на яхте в компании приятелей. В какой-то момент он не удержался на ногах и упал в воду. Ему оперативно оказали помощь и помогли подняться обратно на борт. Отмечается, что спортсмен не пострадал.
Чак Лидделл выступал в UFC с 1998 по 2010 год. Он удерживал титул чемпиона организации в полутяжелом весе с 2005 по 2007 год. Лидделла включили в Зал Славы UFC в 2009 году.
Ранее глава UFC Дана Уайт назвал трех любимых бойцов ММА всех времен. Он включил в этот список Лидделла наряду с Конором Макгрегором и Рондой Роузи.