Экс-чемпион UFC Чак Лидделл упал с яхты в воду: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ce3f562d5a405bab&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240601" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

54-летний Лидделл отдыхал на яхте в компании приятелей. В какой-то момент он не удержался на ногах и упал в воду. Ему оперативно оказали помощь и помогли подняться обратно на борт. Отмечается, что спортсмен не пострадал.

Чак Лидделл выступал в UFC с 1998 по 2010 год. Он удерживал титул чемпиона организации в полутяжелом весе с 2005 по 2007 год. Лидделла включили в Зал Славы UFC в 2009 году.