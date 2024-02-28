Александр Емельяненко выразил желание помириться с братом

— Я сам не знаю! Что произошло — этот вопрос вы не мне задавайте! Вы задавайте его Федору. Он яснее ответит вам, прессе, и я через вас уже пойму, чего он ждет от меня, чего он хочет. Я без понятия.

— Я не знаю. Хотел бы я помириться? Конечно, хотел бы! Это мой брат, мы вместе выросли, мы прошли все. Когда у нас ничего не было, мы с ним выжили. Когда у нас что-то получилось, то мы немного разошлись, началась другая жизнь. Но я понимаю, что мы семья, мы с одного дома, у нас одна мама, один папа. Что случилось — я не знаю. Я никаких претензий к Федору не имею, никакой неприязни не имею, никакого негатива. Может быть, раньше его обидели какие-то слова, какие-то поступки. Но я понимаю, можно позлиться раз-два… Тем более, он старше! Можно сесть, поговорить, обсудить. Но не надувать щеки на такой длительный период. Я не нуждаюсь в его деньгах. Мы можем просто созвониться, увидеться, где-то посидеть, поговорить, — сказал Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале «На спорте с Монто».