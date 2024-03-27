Петр Ян тренируется в зале спустя неделю после операции: видео

10 марта Ян победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей на турнире UFC 299. Теперь на счету российского бойца 17 побед в 22 профессиональных поединках, он прервал серию из трех поражений.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян в одной из соцсетей.