Петр Ян тренируется в зале спустя неделю после операции: видео
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал, как тренируется в зале спустя неделю после операции.
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал, как тренируется в зале спустя неделю после операции.
10 марта Ян победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей на турнире UFC 299. Теперь на счету российского бойца 17 побед в 22 профессиональных поединках, он прервал серию из трех поражений.
«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян в одной из соцсетей.
Ян успешно перенес операцию и теперь восстанавливается под руководством Ольги Воронцовой-Литвиненко в Академии единоборств РМК.