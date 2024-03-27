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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Петр Ян тренируется в зале спустя неделю после операции: видео

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал, как тренируется в зале спустя неделю после операции.

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10 марта Ян победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей на турнире UFC 299. Теперь на счету российского бойца 17 побед в 22 профессиональных поединках, он прервал серию из трех поражений.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян в одной из соцсетей.

Ян успешно перенес операцию и теперь восстанавливается под руководством Ольги Воронцовой-Литвиненко в Академии единоборств РМК.

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Петр Ян тренируется в зале спустя неделю после операции: видео
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